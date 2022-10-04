Лиса ходит по Верхней Пышме

Очевидцы, снявшие зверя на камеру, говорят о том, что лиса могла быть не одна.
На Петрова 41, видели одну, худая, с длиннющими хвостом, я думаю это она и есть, голодная. Люди, не обижайте, — просит Людмила К.
Оказалось, что лисы — не единственные животные, которые приходят в Верхнюю Пышму.
На Петрова, 41 вчера тоже косуля бегала…лиса на той неделе тоже бегала, — рассказала Наталья И.
Некоторые местные жители бьют тревогу: выход зверей из леса может стать причиной распространения опасного заболевания.
Лисы очень часто выходят из леса, если заражены бешенством. Думаю, лучше в вет. службу обратиться, — пишет Марина Г.
Ранее жители Екатеринбурга следили за судьбой кабана, которого несколько раз видели в городе. Тело того самого животного, которое стало нарушителем спокойствия, прибило к берегу Шарташа.