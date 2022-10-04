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Лиса ходит по Верхней Пышме

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Лису заметили во дворе по улице Петрова, 35 в Верхней Пышме. Животное вышло к людям накануне, 3 октября.

Очевидцы, снявшие зверя на камеру, говорят о том, что лиса могла быть не одна.

На Петрова 41, видели одну, худая, с длиннющими хвостом, я думаю это она и есть, голодная. Люди, не обижайте, — просит Людмила К.

Оказалось, что лисы — не единственные животные, которые приходят в Верхнюю Пышму.

На Петрова, 41 вчера тоже косуля бегала…лиса на той неделе тоже бегала, — рассказала Наталья И.

Некоторые местные жители бьют тревогу: выход зверей из леса может стать причиной распространения опасного заболевания.

Лисы очень часто выходят из леса, если заражены бешенством. Думаю, лучше в вет. службу обратиться, — пишет Марина Г.

Ранее жители Екатеринбурга следили за судьбой кабана, которого несколько раз видели в городе. Тело того самого животного, которое стало нарушителем спокойствия, прибило к берегу Шарташа.

К берегу Шарташа в Екатеринбурге прибило тело дикого кабана
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#Анна Варнакина#Общество#Верхняя Пышма#Дикое животное#Дикий зверь#Лиса#Кабан#Косуля#Эксклюзив
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