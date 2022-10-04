Стала известна последовательность оформления бронирования граждан в запасе

В некоторых случаях человека можно освободить от призыва в рамках частичной мобилизации, даже если его профессия не находится в перечне специальностей, которые могут претендовать на это.



Таким правом обладают представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.



Подобное решение могут принять на федеральном уровне, а также на уровне территориальных комиссий.