Частичная мобилизация и отъезд мужчин отразились на музыкальной индустрии Урала

Другой представитель музыкальной индустрии отметил, что по этой причине стали часто отменяться концерты на многих площадках. Еще один музыкант сказал, что ситуация коснулась очень многих, поэтому новые концерты еще не распавшихся коллективов пока не планируются.



В оргкомитете Ural Music Night отметили, что ситуация в музыкальной среде действительно нестабильна.