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Частичная мобилизация и отъезд мужчин отразились на музыкальной индустрии Урала

5 октября 09:03
Фото: 1MI
На музыкальной индустрии Екатеринбурга в негативном ключе отразилась частичная мобилизация и отъезд мужчин в разные страны.

Некоторые музыкальные группы Екатеринбурга распались после вышеуказанных событий. В городе наблюдается массовая отмена концертов. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на несколько разных источников из музыкальной сферы.

По словам одного из уральских музыкантов, многие участники групп уехали за рубеж, часть из мужчин призвали в армию. А, так как найти им замену не представляется возможным, коллективы просто закрылись.

Другой представитель музыкальной индустрии отметил, что по этой причине стали часто отменяться концерты на многих площадках. Еще один музыкант сказал, что ситуация коснулась очень многих, поэтому новые концерты еще не распавшихся коллективов пока не планируются.

В оргкомитете Ural Music Night отметили, что ситуация в музыкальной среде действительно нестабильна.

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#Общество#Новости УрФО#Частичная мобилизация в России#Музыка#Музыканты#Концерты#Частичная мобилизация#Елена Озерова
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