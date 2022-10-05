Свердловский блогер стал героем сюжета на федеральном канале

Ранее Птицын писал, что будет рассказывать на своей странице во «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Птицын отправился на Украину в качестве добровольца, после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата.