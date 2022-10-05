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Свердловский блогер стал героем сюжета на федеральном канале

5 октября 14:05
Фото: Личная страница в ВК Ивана Птицына
Иван Птицын из Каменска-Уральского добровольно участвует в специальной военной операции (СВО). О своих военных буднях блогер рассказывает в соцсетях.

Житель Свердловской области Иван Птицын стал одним из героев телевизионного сюжета, в котором показали мобилизованных уральцев, находящихся в зоне СВО.

Всем большой-большой привет! Настрой боевой! Россия вперед, — заявил на камеру Иван Птицын.

Сюжет рассказывал о военной подготовке призванных по частичной мобилизации. Видео разместили в своем эфире два федеральных канала.

Последняя запись Птицына в ВК была размещена в среду 4 октября. «Еще одна тихая ночь...», – написал блогер. 

Ранее Птицын писал, что будет рассказывать на своей странице во «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Птицын отправился на Украину в качестве добровольца, после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата.

21 октября в России была объявлена частичная мобилизация. В минобороны РФ рассказали, что из запаса призовут 300 тысяч военнообязанных. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящий момент призвано 200 тысяч человек.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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