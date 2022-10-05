Свердловский блогер стал героем сюжета на федеральном канале

Житель Свердловской области Иван Птицын стал одним из героев телевизионного сюжета, в котором показали мобилизованных уральцев, находящихся в зоне СВО.
Всем большой-большой привет! Настрой боевой! Россия вперед, — заявил на камеру Иван Птицын.
Сюжет рассказывал о военной подготовке призванных по частичной мобилизации. Видео разместили в своем эфире два федеральных канала.
Последняя запись Птицына в ВК была размещена в среду 4 октября. «Еще одна тихая ночь...», – написал блогер.
Ранее Птицын писал, что будет рассказывать на своей странице во «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Птицын отправился на Украину в качестве добровольца, после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата.
21 октября в России была объявлена частичная мобилизация. В минобороны РФ рассказали, что из запаса призовут 300 тысяч военнообязанных. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящий момент призвано 200 тысяч человек.
Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.