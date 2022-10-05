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В аптеках Тагила вырос спрос на бинты, а педагоги рассказали о важности гардероба

5 октября 14:09
Фото: 1MI
В аптеках Тагила вырос спрос на бинты, а педагоги рассказали о важности современного гардероба. Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5 октября.

После объявления частичной мобилизации в аптеках Нижнего Тагила наблюдается большой спрос на средства для оказания первой помощи. Какие именно препараты стали дефицитом и изменилась ли на них цена, разбиралась редакция TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
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Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер побывал в Окружном учебном центре гарнизона и рассказал о поддержке мужчин, попавших под частичную мобилизацию, а также о сбежавших из страны резервистах.

«Корабль не тонет, а все крысы за бортом»: депутат ЗакСО — о частичной мобилизации
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Имиджмейкер рассказала о важности модного гардероба современного педагога в Нижнем Тагиле. О важности внешнего вида сказали и сами учителя, назвав одежду весомым элементом в вопросах выстраивания отношений с учениками.

В Нижнем Тагиле знания и опыт учителей ценят выше модного гардероба
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Движение трамваев в микрорайон Тагилстрой в Нижнем Тагиле будет открыто не ранее весны 2023 года. Это связано с приостановкой работ по дренажу трамвайных путей на мосту на улице Циолковского, которые проводит подрядная организация «Уралстроймонтаж».

Движение трамваев на Тагилстрой в Нижнем Тагиле откроют не раньше весны 2023 года
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На месте детского клуба «Эдельвейс» в Нижнем Тагиле может появится технопарк «Кванториум», который войдет в структуру лицея № 39. Однако родители детей, посещающих кружки в клубе, такому развитию событий не рады и не хотят расформирования «Эдельвейса».

Родители выступили против возможного закрытия детского клуба «Эдельвейс» в Тагиле
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