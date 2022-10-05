В аптеках Тагила вырос спрос на бинты, а педагоги рассказали о важности гардероба

После объявления частичной мобилизации в аптеках Нижнего Тагила наблюдается большой спрос на средства для оказания первой помощи. Какие именно препараты стали дефицитом и изменилась ли на них цена, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер побывал в Окружном учебном центре гарнизона и рассказал о поддержке мужчин, попавших под частичную мобилизацию, а также о сбежавших из страны резервистах.
Имиджмейкер рассказала о важности модного гардероба современного педагога в Нижнем Тагиле. О важности внешнего вида сказали и сами учителя, назвав одежду весомым элементом в вопросах выстраивания отношений с учениками.
Движение трамваев в микрорайон Тагилстрой в Нижнем Тагиле будет открыто не ранее весны 2023 года. Это связано с приостановкой работ по дренажу трамвайных путей на мосту на улице Циолковского, которые проводит подрядная организация «Уралстроймонтаж».
На месте детского клуба «Эдельвейс» в Нижнем Тагиле может появится технопарк «Кванториум», который войдет в структуру лицея № 39. Однако родители детей, посещающих кружки в клубе, такому развитию событий не рады и не хотят расформирования «Эдельвейса».