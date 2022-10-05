В аптеках Тагила вырос спрос на бинты, а педагоги рассказали о важности гардероба

Движение трамваев в микрорайон Тагилстрой в Нижнем Тагиле будет открыто не ранее весны 2023 года. Это связано с приостановкой работ по дренажу трамвайных путей на мосту на улице Циолковского, которые проводит подрядная организация «Уралстроймонтаж».