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Актер Свердловского театра драмы ушел добровольцем на спецоперацию

6 октября 13:08
Фото: Личная страница Александра Хвостова в ВК
Актер Александр Хвостов
Александр Хвостов служил Свердловском академическом театре драмы. В конце сентября Хвостов пришел в военкомат и получил повестку. Молодой человек имел бронь.

Актер Александр Хвостов решил пойти добровольцем на службу по частичной мобилизации. При этом Хвостов не служил в армии и имел бронь. Об этом пишет «ФедералПресс».

Это воспитание. С детства я читал военную литературу. Для меня всегда были героями те, кто уходил на фронт, — отметил Александр Хвостов.

По словам артиста, в конце сентября он добровольно приехал в военкомат и взял повестку. На следующий день Хвостов был отправлен в учебный центр МО РФ.  Генеральный директор областного драмтеатра Алексей Бадаев подтвердил информацию об уходе актера.

21 сентября в России введена частичная мобилизация. Как заявили в минобороны РФ будет мобилизовано 300 тысяч военнообязанных запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч человек уже призвано по частичной мобилизации.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +7 965 510-42-42.

Список не подлежащих мобилизации граждан дополнило Минобороны РФ
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#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военкомат#Частичная мобилизация#Мобилизация
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