Актер Свердловского театра драмы ушел добровольцем на спецоперацию

Актер Александр Хвостов решил пойти добровольцем на службу по частичной мобилизации. При этом Хвостов не служил в армии и имел бронь. Об этом пишет «ФедералПресс».
Это воспитание. С детства я читал военную литературу. Для меня всегда были героями те, кто уходил на фронт, — отметил Александр Хвостов.
По словам артиста, в конце сентября он добровольно приехал в военкомат и взял повестку. На следующий день Хвостов был отправлен в учебный центр МО РФ. Генеральный директор областного драмтеатра Алексей Бадаев подтвердил информацию об уходе актера.
21 сентября в России введена частичная мобилизация. Как заявили в минобороны РФ будет мобилизовано 300 тысяч военнообязанных запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч человек уже призвано по частичной мобилизации.
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