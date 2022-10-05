Список не подлежащих мобилизации граждан дополнило Минобороны РФ

По словам Владимира Путина, изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию, однако «соответствующие изменения в нормативно-правовую базу своевременно не внесли». Своим указом глава государства внес аспирантов и учащихся вечерних отделений в список лиц, имеющих право на отсрочку.
Об этом президент России рассказал сегодня на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».
Я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся корректировки <...> Установить, что отсрочка по мобилизации на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения <...> среднего профессионального и высшего обучения, в том числе по программам ординатуры, ассистентуры, стажировки, - отметил Владимир Путин.
21 сентября в России введена частичная мобилизация. Минобороны РФ призывает 300 тысяч военнослужащих запаса. По словам министра обороны Сергея Шойгу в настоящий момент призвано 200 тысяч человек.
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