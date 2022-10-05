Список не подлежащих мобилизации граждан дополнило Минобороны РФ

По словам Владимира Путина, изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию, однако «соответствующие изменения в нормативно-правовую базу своевременно не внесли». Своим указом глава государства внес аспирантов и учащихся вечерних отделений в список лиц, имеющих право на отсрочку.