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Список не подлежащих мобилизации граждан дополнило Минобороны РФ

5 октября 14:54
Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации аспирантам и учащимся вечерних отделений.

По словам Владимира Путина, изначально Минобороны назвало категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию, однако «соответствующие изменения в нормативно-правовую базу своевременно не внесли». Своим указом глава государства внес аспирантов и учащихся вечерних отделений  в список лиц, имеющих право на отсрочку.

Об этом президент России рассказал сегодня на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

Я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся корректировки <...> Установить, что отсрочка по мобилизации на военную службу предоставляется гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения <...> среднего профессионального и высшего обучения, в том числе по программам ординатуры, ассистентуры, стажировки, - отметил Владимир Путин.

21 сентября в России введена частичная мобилизация. Минобороны РФ призывает 300 тысяч военнослужащих запаса. По словам министра обороны Сергея Шойгу в настоящий момент призвано 200 тысяч человек.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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