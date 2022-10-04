Сергей Шойгу: 200 тысяч человек призвано в ВС РФ с начала частичной мобилизации

В Вооружённые силы РФ с начала частичной мобилизации прибыли свыше 200 тысяч человек. Все они проходят подготовку и боевое слаживание. Об этом сегодня в Национальном центре управления обороной РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.