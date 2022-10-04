Сергей Шойгу: 200 тысяч человек призвано в ВС РФ с начала частичной мобилизации

В Вооружённые силы РФ с начала частичной мобилизации прибыли свыше 200 тысяч человек. Все они проходят подготовку и боевое слаживание. Об этом сегодня в Национальном центре управления обороной РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Более 200 тысяч человек прибывших в ВС РФ в рамках частичной мобилизации должны быть обеспечены обмундированием и необходимым имуществом, сообщил министр обороны. Должностным лицам поручено также назначить мобилизованных на воинские должности.
Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах, - сказал генерал Сергей Шойгу.
Министр обороны потребовал от командующих военных округов и Северным флотом провести дополнительные занятия с мобилизованными. На подготовку запасников привлечь офицеров с боевым опытом, отметил Шойгу. Применять мобилизованные силы разрешено только совместно с подразделениями, участвующими в специальной военной операции.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу призыву подлежит 300 тысяч военнослужащих запаса. Это чуть более одного процента от всех в/служащих в запасе в стране.
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