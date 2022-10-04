Военкоматы Свердловской области остановили выдачу повесток по частичной мобилизации

В Октябрьском военкомате объяснили, что выдача повесток приостановлена. Сейчас переполнены учебные части, где проходит подготовка мобилизованных. После 10 октября частичная мобилизация возобновится. К этому времени прошедшие боевое слаживание отправятся в войска.