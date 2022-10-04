Военкоматы Свердловской области остановили выдачу повесток по частичной мобилизации

В Свердловской области остановлено вручение повесток по частичной мобилизации. В военкоматах Екатеринбурга заявили, что часть повесток раздать не успели. Об этом сообщает Е1.
В Октябрьском военкомате объяснили, что выдача повесток приостановлена. Сейчас переполнены учебные части, где проходит подготовка мобилизованных. После 10 октября частичная мобилизация возобновится. К этому времени прошедшие боевое слаживание отправятся в войска.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По данным минобороны РФ призыву подлежат 300 тысяч военнообязанных запаса, имеющих боевой опыт и соответствующую специальность.
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