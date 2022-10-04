TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Военкоматы Свердловской области остановили выдачу повесток по частичной мобилизации

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
Частичная мобилизация свердловчан возобновится после 10 октября. Пауза связана с загруженностью учебных пунктов.

В Свердловской области остановлено вручение повесток по частичной мобилизации. В военкоматах Екатеринбурга заявили, что часть повесток раздать не успели. Об этом сообщает Е1.

В Октябрьском военкомате объяснили, что выдача повесток приостановлена. Сейчас переполнены учебные части, где проходит подготовка мобилизованных. После 10 октября частичная мобилизация возобновится. К этому времени прошедшие боевое слаживание отправятся в войска.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По данным минобороны РФ призыву подлежат 300 тысяч военнообязанных запаса, имеющих боевой опыт и соответствующую специальность.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Сроки первой волны мобилизации в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Telegram-бота по вопросам частичной мобилизации запустили в Свердловской областиТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской областиАжиотаж начался в ЗАГСах Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации
#Федор Быстров#Общество#Военкомат#Военные#Мобилизация#Частичная мобилизация#Свердловская область#Частичная мобилизация в России
Подпишитесь
«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
Вчера, 17:20
Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым
Сегодня, 15:23
Мобилизованные сотрудники ЕВРАЗ НТМК получат дополнительную выплату от предприятия
Сегодня, 12:39
Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом
Вчера, 13:49
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Вчера, 12:50
Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
Вчера, 16:46