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Обвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудия

6 октября 10:56
Фото: 1MI
В розыск объявлен 32-летний Андрей Чикуров, который устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек, и скрылся.

Известно, что ищет беглеца полиция. Он не явился на судебное заседание, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда.

Трагедия случилась 19 октября прошлого года примерно в три часа ночи. Сперва сотрудники ГАИ пытались остановить машину Audi Q5, водитель которой двигался со скоростью около 170 км/ч.

Мужчина пытался скрыться от ГАИ, и в результате погони врезался в авто LADA Largus. Легковая машина загорелась, и пассажир сгорел заживо. А 20-летняя супруга погибшего получила серьезные ожоги.

Позже выяснилось, что водитель иномарки был пьян, следователи возбудили дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть человека). Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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