Обвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудия

Известно, что ищет беглеца полиция. Он не явился на судебное заседание, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда.



Трагедия случилась 19 октября прошлого года примерно в три часа ночи. Сперва сотрудники ГАИ пытались остановить машину Audi Q5, водитель которой двигался со скоростью около 170 км/ч.