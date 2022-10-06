Третьеклассник из Екатеринбурга держит школу в страхе

Ребёнок, который держит в страхе и взрослых, и детей, перешёл в новую школу после того, как остался на второй год в предыдущей. Мальчик — самый старший в своём классе. Он пойман за многочисленными нарушениями правил образовательного учреждения: курит, угрожает другим детям и обижает их, рассказали родители школьников изданию Е1.