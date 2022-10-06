Третьеклассник из Екатеринбурга держит школу в страхе

Ребёнок, который держит в страхе и взрослых, и детей, перешёл в новую школу после того, как остался на второй год в предыдущей. Мальчик — самый старший в своём классе. Он пойман за многочисленными нарушениями правил образовательного учреждения: курит, угрожает другим детям и обижает их, рассказали родители школьников изданию Е1.
Мать ребёнка не выходит на контакт со взрослыми и отказывается принять меры в отношении своего дитя. Взрослые боятся за жизнь и здоровье других школьников, потому что хулиган бегает с ножницами и зажигалками.
Однако не только третьеклассники страдают от действий школьника: мальчик кроет нецензурной бранью, в том числе и учителей. Взрослые просят руководство школы или министерство образования принять меры. Родители пострадавших детей пишут коллективные жалобы на имя директора учреждения.