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Третьеклассник из Екатеринбурга держит школу в страхе

6 октября 05:08
Фото: 1MI
Ученик третьего класса школы № 52 в Екатеринбурге кричит на уроках и бьет одноклассников. Взрослые пишут заявление на имя директора учреждения, но вопрос не решается — отчислить ребёнка не могут.

Ребёнок, который держит в страхе и взрослых, и детей, перешёл в новую школу после того, как остался на второй год в предыдущей. Мальчик — самый старший в своём классе. Он пойман за многочисленными нарушениями правил образовательного учреждения: курит, угрожает другим детям и обижает их, рассказали родители школьников изданию Е1.

Мать ребёнка не выходит на контакт со взрослыми и отказывается принять меры в отношении своего дитя. Взрослые боятся за жизнь и здоровье других школьников, потому что хулиган бегает с ножницами и зажигалками.

Однако не только третьеклассники страдают от действий школьника: мальчик кроет нецензурной бранью, в том числе и учителей. Взрослые просят руководство школы или министерство образования принять меры. Родители пострадавших детей пишут коллективные жалобы на имя директора учреждения.

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#Происшествия#Екатеринбург#Школьники#Хулиган#Дети#Школа#Анна Варнакина
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