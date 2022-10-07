Мэр Екатеринбурга взял в руки оружие и высказался о частичной мобилизации

Мэр также решил попробовать свои силы в роли участника состязания. Поэтому он взял в руки одно из ружей и продемонстрировал высокий уровень своих навыков, пишет Е1.
Отмечается, что мэр любитель охоты. В связи с этим он имеет опыт стрельбы. Продемонстрировав свои навыки, Алексей Орлов высказался.
У нас в основном бронированные ребята. Потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы, - сказал глава Екатеринбурга.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. В начале октября было объявлено о том, что 200 тысяч человек уже набрано. Это люди, которые получили повестки, а также те, кто пришел в военкомат добровольцем.