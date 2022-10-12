Дата прощания с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила переносится

Со слов бывшей супруги погибшего, нынешняя обстановка на территории СВО не позволяет сделать отправку тела, в результате чего прощание перенеслось. Когда именно состоится траурная панихида, сейчас неизвестно.
Позвонили нам только что, самолеты отменили, — сообщила редакции TagilCity.ru бывшая жена погибшего Диана Кирикова.
Напомним, что церемония прощания с Максимом Кириковым должна была состояться в Центре культуры посёлка Горноуральский 13-го октября в 12:00. Военного планировали похоронить на Аллее Славы по улице Рогожина в Нижнем Тагиле.