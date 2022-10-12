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Дата прощания с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила переносится

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI
Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Максимом Кириковым из посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом переносится на неопределенную дату. Причиной стала «военная обстановка».

Со слов бывшей супруги погибшего, нынешняя обстановка на территории СВО не позволяет сделать отправку тела, в результате чего прощание перенеслось. Когда именно состоится траурная панихида, сейчас неизвестно.

Позвонили нам только что, самолеты отменили, — сообщила редакции TagilCity.ru бывшая жена погибшего Диана Кирикова.

Напомним, что церемония прощания с Максимом Кириковым должна была состояться в Центре культуры посёлка Горноуральский 13-го октября в 12:00. Военного планировали похоронить на Аллее Славы по улице Рогожина в Нижнем Тагиле.

Погибшего на Украине десантника похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле
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