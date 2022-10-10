Десантник из-под Нижнего Тагила погиб в зоне СВО

Кириков с 2011 года служил в ВДВ. В 2022 году заключил контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ. Об этом сообщили в администрации поселка Горноуральский.
За годы учебы в школе показал себя отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. <...> Его отличали большой оптимизм, трудолюбие, уважение к старшим, – говорится в сообщении администрации.
26 сентября в составе своего подразделения Максим Кириков отправлен в зону СВО. Имел звание младший сержант.
Герою едва исполнилось 29 лет. Дома у него осталась любящая семья: мама, двое детей, родные и близкие, - отметили в администрации поселка.
Администрация поселка Горноуральский выражает искренние соболезнования родным и близким Максима.
Прощание с Максимом Кириковым пройдет 13 октября в 12.00 в Центре культуры п. Горноуральский.
24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции (СВО) на территории Украины. По словам Владимира Путина, цель СВО – освобождение Донбасса и создание условий безопасности России.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.