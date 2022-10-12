В Екатеринбурге женщины увезли одежду в детской коляске на 19 тысяч рублей

В Екатеринбурге, управляющая бутика в ТЦ на ул. Сулимова обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из торговой точки неизвестные похитили платья, джемпер и юбку. Общая сумма украденного – 18800 рулей. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Правоохранители по видеозаписям установили участников кражи. Ими оказались две женщины с маленьким детьми в колясках. Гражданки выбрали товар и отправились в примерочные. Силовики предполагают, что украденная одежда была спрятана в коляску или сумки и вывезена из торговой точки.
Правоохранители предлагают гражданкам, попавшим на видеозапись, добровольно явиться в отдел полиции № 3, дать пояснения и, в случае причастности к краже, возместить ущерб, - говорится в сообщении полиции.