В Екатеринбурге женщины увезли одежду в детской коляске на 19 тысяч рублей

В Екатеринбурге, управляющая бутика в ТЦ на ул. Сулимова обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из торговой точки неизвестные похитили платья, джемпер и юбку. Общая сумма украденного – 18800 рулей. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.