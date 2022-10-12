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В Екатеринбурге женщины увезли одежду в детской коляске на 19 тысяч рублей

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В ТЦ Екатеринбурга две женщины набрали товар в бутике, спрятали его в детскую коляску и ушли не оплатив товар. Общий ущерб составил 18 800 рублей. Полиция объявила злоумышленниц в розыск.

В Екатеринбурге, управляющая бутика в ТЦ на ул. Сулимова  обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из торговой точки  неизвестные похитили платья, джемпер и юбку. Общая сумма украденного – 18800 рулей. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Правоохранители по видеозаписям установили  участников кражи. Ими оказались две женщины с маленьким детьми в колясках. Гражданки выбрали товар и отправились в примерочные. Силовики предполагают, что украденная одежда была спрятана в коляску или сумки и вывезена из торговой точки.

Правоохранители предлагают гражданкам, попавшим на видеозапись, добровольно явиться в отдел полиции № 3, дать пояснения и, в случае причастности к краже, возместить ущерб, - говорится в сообщении полиции.
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