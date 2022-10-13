В Нижнем Тагиле пенсионер 12 раз стрелял из ракетницы в соседку по даче

В Нижнем Тагиле мировой суд приговорил пенсионера Николая А. к 100 часам обязательных работ. По документам дела, пенсионер пытался убить соседку из сигнальной ракетницы. Конфликт связан с границами участков в поселке Черноисточинск. Об этом пишет Е1.
По словам пострадавших, сосед во время конфликта был пьян. Мужчина выпустил в общей сложности 12 сигнальных ракет. В первом объяснении ответчик написал, что хотел убить хозяйку участка. Позже он изменил показания.
Мировой суд Нижнего Тагила осудил Николая А. по статье «Угроза убийством». Обвиняемый приговорен к 100 часам обязательных работ. Пострадавшие недовольны мягкостью приговора.