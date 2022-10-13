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В Нижнем Тагиле пенсионер 12 раз стрелял из ракетницы в соседку по даче

Сегодня, 16:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пожилой дачник пытался убить соседку из ракетницы. Конфликт возник из-за границ земельного участка. Мировой суд приговорил стрелявшего к 100 часам обязательных работ.

В Нижнем Тагиле мировой суд приговорил пенсионера Николая А. к 100 часам обязательных работ. По документам дела, пенсионер пытался убить соседку из сигнальной ракетницы. Конфликт связан с границами участков в поселке Черноисточинск. Об этом пишет Е1.

По словам пострадавших, сосед во время конфликта был пьян. Мужчина выпустил в общей сложности 12 сигнальных ракет. В первом объяснении ответчик написал, что хотел убить хозяйку участка. Позже он изменил показания.

Мировой суд Нижнего Тагила осудил Николая А. по статье «Угроза убийством». Обвиняемый приговорен к 100 часам обязательных работ. Пострадавшие недовольны мягкостью приговора.

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#Федор Быстров#Криминал#Нижний Тагил#Угроза убийством#Мировой суд#Пенсионер
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