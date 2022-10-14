Житель Березовского забил до смерти подругу и сутки жил с трупом

ЧП произошло 23 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что сперва возлюбленные вместе распивали алкоголь. После у них возник конфликт, во время которого девушка высказала, что уходит от молодого человека. За это мужчина стал избивать подругу. Он бил ее по голове, туловищу, рукам и ногам.
Пострадавшая скончалась на месте от многочисленных переломов и травм внутренних органов. Перед тем, как рассказать о произошедшим правоохранительным органам, мужчина снова решил выпить и даже сходил в магазин.
Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет.