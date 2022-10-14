TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Березовского забил до смерти подругу и сутки жил с трупом

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
В Березовском местный житель избил свою возлюбленную за то, что она пожелала расстаться с ним. После он сутки прожил с ее трупом.

ЧП произошло 23 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что сперва возлюбленные вместе распивали алкоголь. После у них возник конфликт, во время которого девушка высказала, что уходит от молодого человека. За это мужчина стал избивать подругу. Он бил ее по голове, туловищу, рукам и ногам.

Пострадавшая скончалась на месте от многочисленных переломов и травм внутренних органов. Перед тем, как рассказать о произошедшим правоохранительным органам, мужчина снова решил выпить и даже сходил в магазин.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Читайте также:
Вдова из Березовского убила приревновавшего ее сожителяБродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефонСвердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте
#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Пьяные посиделки#Труп#Травмы#Переломы
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
Сегодня, 15:23
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
Вчера, 21:12
Жители Нижнего Тагила пожаловались на пристающего к детям и женщинам мужчину
Сегодня, 12:22
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Вчера, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
Сегодня, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
Сегодня, 14:03