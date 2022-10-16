Свои обращения мобилизованные резервисты смогут задать в передвижных приёмных. На данный момент они уже организованы в 32-м военном городке в Екатеринбурге, а также в гарнизоне в Елани, сообщается на сайте омбудсмена Свердловской области.
Ведомство сообщает, что мобильные группы сотрудников аппарата вместе с судебными приставами помогут военным решить вопросы с кредитами в банках, ипотекой, долгам по исполнительному производству в судах.
Причиной открытия пунктов стала масса вопросов, которые поступают от мобилизованных. Также резервистам напоминают о том, что в Свердловской области действует горячая линия уполномоченного по правам человека.