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Пункты поддержки для мобилизованных открылись в Свердловской области

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Жители Свердловской области, призванные по частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине, смогут получить разностороннюю помощь в мобильным пунктах поддержки.

Свои обращения мобилизованные резервисты смогут задать в передвижных приёмных. На данный момент они уже организованы в 32-м военном городке в Екатеринбурге, а также в гарнизоне в Елани, сообщается на сайте омбудсмена Свердловской области.

Ведомство сообщает, что мобильные группы сотрудников аппарата вместе с судебными приставами помогут военным решить вопросы с кредитами в банках, ипотекой, долгам по исполнительному производству в судах.

Причиной открытия пунктов стала масса вопросов, которые поступают от мобилизованных. Также резервистам напоминают о том, что в Свердловской области действует горячая линия уполномоченного по правам человека.

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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военные#Частичная мобилизация#Мобилизация#Военкомат#Помощь
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