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В Нижнем Тагиле дети стали хранителями традиций Урала

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Ребята из детского сада №127 встретились с сотрудниками Центральной детской библиотеки. Встреча была посвящена «Хранителям традиций Урала».

Сотрудники библиотеки – Софья Грудинина и Светлана Цветкова прочитали ребятам лекцию о традициях Урала. Дети услышали рассказ о коренных народах Урала, об их традициях и обычаях, национальных костюмах и национальной кухни. Об этом сообщает детский сад №127.

Также дошкольники послушали башкирскую сказку о великане, который носил пояс с глубокими карманами, в которые он прятал в них все свои накопления. Пояс был большой и в определенный момент растянулся до таких масштабов, что появился Уральский хребет.

В конце встречи прошел мастер-класс, на котором ребята рисовали узоры национальных костюмов. 

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