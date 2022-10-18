В Нижнем Тагиле дети стали хранителями традиций Урала

Сотрудники библиотеки – Софья Грудинина и Светлана Цветкова прочитали ребятам лекцию о традициях Урала. Дети услышали рассказ о коренных народах Урала, об их традициях и обычаях, национальных костюмах и национальной кухни. Об этом сообщает детский сад №127.



Также дошкольники послушали башкирскую сказку о великане, который носил пояс с глубокими карманами, в которые он прятал в них все свои накопления. Пояс был большой и в определенный момент растянулся до таких масштабов, что появился Уральский хребет.



В конце встречи прошел мастер-класс, на котором ребята рисовали узоры национальных костюмов.