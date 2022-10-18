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«Облкоммунэнерго» принял около семи тысяч заявок на техприсоединение в этом году

Сегодня, 06:33
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Количество заявок от потребителей подсчитали специалисты «Облкоммунэнерго». За девять месяцев этого года, согласно отчету, свердловчане подали на 112% больше заявок на техприсоединение к электросетям.

Ресурсоснабжающая организация «Облкоммунэнерго» подвела итоги работы за девять месяцев этого года. За три квартала потребители подали 6872 заявок, что на 112% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года энергетики реализовали на 138% больше заявок.

Число потребителей постоянно растет, отметила начальник управления технологического присоединения «Облкоммунэнерго» Марина Нестерова. Так, прирост подключившихся в третьем квартале составил 115%.

При этом за последние три месяца — с июля по сентябрь — количество желающих присоединить объекты к электросетям компании год к году уменьшилось. Если в третьем квартале 2021 года было подано более 2,3 тысячи заявок, то в этом году потребители подали около 1,9 тысячи. Это связано в том числе с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу в июле этого года, — сказала Марина Нестерова.

Также ресурсоснабжающая организация провела встречи по вопросам присоединения к электросетям. Потребители узнали об изменениях в законодательстве и получили информацию о подключении. В компании отметили, что подобные мероприятия помогают лучше взаимодействовать с  потребителями.

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#Ульяна Савина#Общество#Свердловская область#Электричество#Электроснабжение#Облкоммунэнерго
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