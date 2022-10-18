«Облкоммунэнерго» принял около семи тысяч заявок на техприсоединение в этом году

Ресурсоснабжающая организация «Облкоммунэнерго» подвела итоги работы за девять месяцев этого года. За три квартала потребители подали 6872 заявок, что на 112% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года энергетики реализовали на 138% больше заявок.