«Облкоммунэнерго» принял около семи тысяч заявок на техприсоединение в этом году

Ресурсоснабжающая организация «Облкоммунэнерго» подвела итоги работы за девять месяцев этого года. За три квартала потребители подали 6872 заявок, что на 112% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года энергетики реализовали на 138% больше заявок.
Число потребителей постоянно растет, отметила начальник управления технологического присоединения «Облкоммунэнерго» Марина Нестерова. Так, прирост подключившихся в третьем квартале составил 115%.
При этом за последние три месяца — с июля по сентябрь — количество желающих присоединить объекты к электросетям компании год к году уменьшилось. Если в третьем квартале 2021 года было подано более 2,3 тысячи заявок, то в этом году потребители подали около 1,9 тысячи. Это связано в том числе с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу в июле этого года, — сказала Марина Нестерова.
Также ресурсоснабжающая организация провела встречи по вопросам присоединения к электросетям. Потребители узнали об изменениях в законодательстве и получили информацию о подключении. В компании отметили, что подобные мероприятия помогают лучше взаимодействовать с потребителями.