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Спасти не удалось: доброволец из Кушвы погиб в СВО на Украине

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI

Доброволец из Свердловской области погиб в СВО на Украине

В ходе выполнения боевых задач на Украине погиб свердловчанин из Кушвы Константин Уренцов. Военный добровольно отправился служить на территорию СВО.

35-летний военнослужащий отправился на территорию специальной военной операции ещё до объявления частичной мобилизации. Кушвинец получил ранение, лежал в госпитале под присмотром медицинских работников. Его жизнь спасти не удалось, пишет Е1 со ссылкой на главу города Михаила Слепухина.

Доброволец скончался в медучреждении в начале текущего месяца. Говоря о нём, глава городской администрации рассказал: был боевым, патриотичным казаком. Состоял в обществе «Хутор Кушвинский».

Фото: Три Города Новости Красноуральск Кушва В.Тура

Ранее на СВО погиб ещё один житель Свердловской области — артиллерист Максим Ромашин из Нижнего Тагила. 25-летнего жителя похоронят на Аллее Славы 19 октября.

Стала известна дата прощания с погибшим на СВО артиллеристом из Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Военные#Частичная мобилизация#Смерть#Доброволец#Казаки#Кушва#Операция на Украине#Происшествия
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