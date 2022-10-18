Спасти не удалось: доброволец из Кушвы погиб в СВО на Украине

35-летний военнослужащий отправился на территорию специальной военной операции ещё до объявления частичной мобилизации. Кушвинец получил ранение, лежал в госпитале под присмотром медицинских работников. Его жизнь спасти не удалось, пишет Е1 со ссылкой на главу города Михаила Слепухина.