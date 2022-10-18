Спасти не удалось: доброволец из Кушвы погиб в СВО на Украине

35-летний военнослужащий отправился на территорию специальной военной операции ещё до объявления частичной мобилизации. Кушвинец получил ранение, лежал в госпитале под присмотром медицинских работников. Его жизнь спасти не удалось, пишет Е1 со ссылкой на главу города Михаила Слепухина.
Доброволец скончался в медучреждении в начале текущего месяца. Говоря о нём, глава городской администрации рассказал: был боевым, патриотичным казаком. Состоял в обществе «Хутор Кушвинский».
Ранее на СВО погиб ещё один житель Свердловской области — артиллерист Максим Ромашин из Нижнего Тагила. 25-летнего жителя похоронят на Аллее Славы 19 октября.