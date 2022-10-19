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Мобилизованных многодетных отцов начали возвращать домой в Свердловской области

19 октября 17:28
Фото: 1MI
В Свердловской области, отсрочку от мобилизации получат все отцы, у которых есть трое несовершеннолетних детей. Все мужчины из этой категории, убывшие к месту службы, признаны ошибочно мобилизованными. Все они будут отправлены домой.

В среду, 19 октября, депутаты Госдумы на встрече с замминистра обороны РФ Николаем Панковым обсудили поправки в директиву Генштаба о частичной мобилизации.

Было принято решение по отсрочке для отцов трех несовершеннолетних детей.

По Елани знаю, что многодетных с тремя детьми уже начинают отправлять по домам. В целом по России домой отправятся порядка 9500 многодетных отцов, - отметил депутат Госдумы по Свердловской области Максим Иванов.

По словам парламентария, в список имеющих право на отсрочку, будет добавлена норма про наличие беременности у жены мобилизованного. В ближайшие дни внесут изменения в директиву Генштаба: «трёх несовершеннолетних» исправят на «двух несовершеннолетних». Если у мобилизованного два несовершеннолетних ребенка и жена на сроке беременности от 22 недель, он отправляется домой.

До этого отсрочка предоставлялась гражданам по состоянию здоровья, занятым уходом за близкими родственниками, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО - освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена Частичная мобилизация. Минобороны планирует набрать 300 тысяч военнообязанных.

Многодетные отцы Свердловской области получат отсрочку от частичной мобилизации
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