Мобилизованных многодетных отцов начали возвращать домой в Свердловской области

По словам парламентария, в список имеющих право на отсрочку, будет добавлена норма про наличие беременности у жены мобилизованного. В ближайшие дни внесут изменения в директиву Генштаба: «трёх несовершеннолетних» исправят на «двух несовершеннолетних». Если у мобилизованного два несовершеннолетних ребенка и жена на сроке беременности от 22 недель, он отправляется домой.