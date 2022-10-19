Также в ходе своего выступления он ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, он поручил кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам, которых в ходе этого же выступления он наделил дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.