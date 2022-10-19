Такая цифра прозвучала в выступлении президента на заседании Совета безопасности 19 октября. Также он сказал, что гордится каждым, кто приходит на военную службу РФ.
Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым, — сказал Владимир Путин.
Также в ходе своего выступления он ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, он поручил кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам, которых в ходе этого же выступления он наделил дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.