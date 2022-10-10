Путин назвал атомным терроризмом атаки Киева против Запорожской АЭС

Владимир Путин назвал атомным терроризмом ракетно-артиллерийский удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины также провели три теракта в отношении Курской АЭС, расположенной на территории России. Украинские диверсанты неоднократно подрывали линии высокого напряжения электростанции. Третий взрыв повредил три таких линии ЛЭП. Все они восстановлены. Курская АЭС работает в штатном режиме.