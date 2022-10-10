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Путин назвал атомным терроризмом атаки Киева против Запорожской АЭС

Сегодня, 12:29
Фото: пресс-служба Кремля
Сегодня на заседании Совета безопасности в Кремле президент Владимир Путин назвал Киевский режим террористическим. Лидер России рассказал, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, – отметил Владимир Путин.

Владимир Путин назвал атомным терроризмом ракетно-артиллерийский удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины также провели три теракта в отношении Курской АЭС, расположенной на территории России. Украинские диверсанты неоднократно подрывали линии высокого напряжения электростанции. Третий взрыв повредил три таких линии ЛЭП. Все они восстановлены. Курская  АЭС работает в штатном режиме.

Сегодня утром по ряду ТЭЦ, объектам военного управления и связи Украины нанесены удары высокоточным оружием. Ответные действия ВС РФ были предложены Минобороны страны, сказал президент России.

В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, – добавил глава страны.

Утром 11 октября стало известно о взрывах в Киеве, Киевской области. Под обстрелы ракет попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. 

В офисе президента Украины сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

С 24 февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. По словам Владимира Путина, цель СВО – освобождение Донбасса и создание условий безопасности России.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.

Фото: пресс-служба Кремля
Чернышенко рассказал об информировании граждан по вопросам частичной мобилизации
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