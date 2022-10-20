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В Нижнем Тагиле около 30 млн выделено за полгода на оздоровление детей и пенсионеров

20 октября 10:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле около 30 миллионов рублей было потрачено за первое полугодие на оздоровительную компанию для детей и пенсионеров.
На оздоровление детей в каникулярное время из местного бюджета было выделено 3,3 миллиона рублей и еще 10 миллионов из областного бюджета. Исполнение бюджета на эти нужды за полгода составило 15,7%, так как в отчетный период вошел только июнь, — пояснила на заседании комиссии городской думы по соцполитике начальник управления социальных программ и семейной политики Нижнего Тагила Лия Мигунова.

Она отметила, что летом в санаторий-профилакторий «Сосновый бор» ездят оздоравливаться дети, а в остальное время — пенсионеры.

25,8 миллиона рублей было выделено на оздоровление пенсионеров. За первое полугодие освоено 54,5%. Также более миллиона рублей потрачено на обновление пожарной сигнализации в «Сосновом бору», — рассказала Лия Мигунова.

Для управления социальных программ в 2022 году из бюджета Нижнего Тагила было выделено 1,15 миллиарда рублей. Из этой суммы 537 миллионов (53%) было освоено в первом полугодии.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Оздоровление#Дети#Пенсионеры#Лагеря#Гордума
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