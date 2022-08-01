Первоклассник сломал руку в дневном лагере школы № 100 в Нижнем Тагиле

Posted 1 августа 2022, 13:00
Published 1 августа 2022, 13:00
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В июне 2022 года в школе № 100 Нижнего Тагила работал лагерь с дневным пребыванием школьников.
Во время прогулки ребенок спрыгнул со ступеньки горки, запнулся и упал. В результате он сломал руку. Педагоги сразу сообщили об этом родителям, которые обратились в травму. Надеемся, что такого больше не повторится, — рассказал редакции TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских.
Он отметил, что после инцидента был проведен дополнительный инструктаж детей и воспитателей, а в школе соблюдаются все необходимые меры безопасности.
По факту травмирования юного тагильчанина Дмитрию Язовских внесено представление прокуратуры, которое сейчас находится на рассмотрении.
Напомним, прокуратура Свердловской области проверяет школы. Нарушения были выявлены в нескольких муниципалитетах региона: не закрепленные футбольные ворота, яма в связи с обвалом грунта и другие.