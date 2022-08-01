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Posted 1 августа 2022, 13:00

Published 1 августа 2022, 13:00

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Первоклассник сломал руку в дневном лагере школы № 100 в Нижнем Тагиле

1 августа 2022, 13:00
Первоклассник из Нижнего Тагила травмировался в лагере с дневным пребыванием школы № 100 — мальчик сломал руку. Прокуратура проводит проверку по поводу случившегося инцидента.

В июне 2022 года в школе № 100 Нижнего Тагила работал лагерь с дневным пребыванием школьников.

Во время прогулки ребенок спрыгнул со ступеньки горки, запнулся и упал. В результате он сломал руку. Педагоги сразу сообщили об этом родителям, которые обратились в травму. Надеемся, что такого больше не повторится, — рассказал редакции TagilCity.ru директор школы № 100 Дмитрий Язовских.

Он отметил, что после инцидента был проведен дополнительный инструктаж детей и воспитателей, а в школе соблюдаются все необходимые меры безопасности.

По факту травмирования юного тагильчанина Дмитрию Язовских внесено представление прокуратуры, которое сейчас находится на рассмотрении. 

Напомним, прокуратура Свердловской области проверяет школы. Нарушения были выявлены в нескольких муниципалитетах региона: не закрепленные футбольные ворота, яма в связи с обвалом грунта и другие.

#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травма#Прокуратура#Школа#Лагерь
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