Из-за сигареты заживо сгорела женщина в домике под Нижним Тагилом

Пожар случился 20 октября. Примерно в 14.30 сообщение об этом получили спасатели, после чего они выехали на место воспламенения. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижнему Тагилу и ГГО.
Дом площадью 30 квадратных метров загорелся во время пьяных посиделок. Мужчина и женщина вместе пили спирт и курили. В какой-то момент спирт разлился рядом с сигаретой и помещение тут же воспламенилось.
Пламя распространилось на все жилье. Женщина сгорела заживо, а мужчина получил 20% ожогов тела. Его отвезли в больницу.
Личность погибшей устанавливается.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей горел автомобиль марки Lexus ES 250 с номером 777. В результате возгорания иномарка была повреждена. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.