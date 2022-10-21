TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за сигареты заживо сгорела женщина в домике под Нижним Тагилом

Вчера, 10:13
Фото: ОНД и ПР Нижнему Тагилу и ГГО
Упавшая сигарета стала причиной пожара в садовом домике под Нижним Тагилом. В результате происшествия погиб человек.

Пожар случился 20 октября. Примерно в 14.30 сообщение об этом получили спасатели, после чего они выехали на место воспламенения. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижнему Тагилу и ГГО.

Фото: ОНД и ПР Нижнему Тагилу и ГГО

Дом площадью 30 квадратных метров загорелся во время пьяных посиделок. Мужчина и женщина вместе пили спирт и курили. В какой-то момент спирт разлился рядом с сигаретой и помещение тут же воспламенилось.

350 человек эвакуировали из здания в центре Екатеринбурга из-за пожара
Узнать подробнее

Пламя распространилось на все жилье. Женщина сгорела заживо, а мужчина получил 20% ожогов тела. Его отвезли в больницу.

 Личность погибшей устанавливается.

Читайте также:
Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге при пожаре на складе рухнула крышаВ Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре на улице Аппаратной

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей горел автомобиль марки Lexus ES 250 с номером 777. В результате возгорания иномарка была повреждена. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Сигарета#Погибший
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16