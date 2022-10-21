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Мобилизованного из Верхней Пышмы многодетного отца пытаются вернуть из Луганска

Вчера, 15:15
Фото: 1MI
Жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) пытается вернуть своего мужа, многодетного отца, призванного в зону проведения спецоперации. В семье мобилизованного трое несовершеннолетних детей. Мужчина находится в Луганске. Женщина обращалась в военкомат, где обещали помочь вернуть супруга.

В военкомате Верхней Пышмы (Свердловская область) обещали помочь вернуть ошибочно мобилизованного отца троих детей домой. Для этого надо обновить дело мобилизованного. Об этом пишет Ура.ру.

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Жительница Верхней Пышмы обращалась в разные инстанции, но пока безрезультатно. По словам Екатерины, повестка мужу пришла в конце сентября. 12 октября супруг был переправлен в Луганск. 

В семье подрастает трое детей — 11 лет, 7 лет, а самому младшему всего 7 месяцев. В военкомате мне сказали, что он был ошибочно мобилизован, но как разрешить эту ситуацию, я пока ума не приложу, — говорит Екатерина.

По словам женщины, в деле мужа не было документов, подтверждающих многодетность. В личном деле указан только старший ребенок. 

В военкомате Верхней Пышмы сообщили, что готовы оказать помощь по возвращению многодетного отца домой. Для этого супруге необходимо подойти в военкомат и предоставить свидетельства о рождении детей, чтобы обновить информацию. Тогда военкомат напишет ходатайство в часть, откуда призывали мобилизованного.

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Ранее сообщалось, что многодетные отцы трех детей имеют отсрочку от частичной мобилизации.

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