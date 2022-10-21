Мобилизованного из Верхней Пышмы многодетного отца пытаются вернуть из Луганска

В военкомате Верхней Пышмы (Свердловская область) обещали помочь вернуть ошибочно мобилизованного отца троих детей домой. Для этого надо обновить дело мобилизованного. Об этом пишет Ура.ру.
Жительница Верхней Пышмы обращалась в разные инстанции, но пока безрезультатно. По словам Екатерины, повестка мужу пришла в конце сентября. 12 октября супруг был переправлен в Луганск.
В семье подрастает трое детей — 11 лет, 7 лет, а самому младшему всего 7 месяцев. В военкомате мне сказали, что он был ошибочно мобилизован, но как разрешить эту ситуацию, я пока ума не приложу, — говорит Екатерина.
По словам женщины, в деле мужа не было документов, подтверждающих многодетность. В личном деле указан только старший ребенок.
В военкомате Верхней Пышмы сообщили, что готовы оказать помощь по возвращению многодетного отца домой. Для этого супруге необходимо подойти в военкомат и предоставить свидетельства о рождении детей, чтобы обновить информацию. Тогда военкомат напишет ходатайство в часть, откуда призывали мобилизованного.
Ранее сообщалось, что многодетные отцы трех детей имеют отсрочку от частичной мобилизации.