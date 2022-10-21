Мобилизованного из Верхней Пышмы многодетного отца пытаются вернуть из Луганска

В военкомате Верхней Пышмы сообщили, что готовы оказать помощь по возвращению многодетного отца домой. Для этого супруге необходимо подойти в военкомат и предоставить свидетельства о рождении детей, чтобы обновить информацию. Тогда военкомат напишет ходатайство в часть, откуда призывали мобилизованного.