В домогательствах к 6-летнему ребенку заподозрили экс-полицейского Екатеринбурга

С заявлением в полицию обратились его друзья. Они настаивали, что тот домогался их 6-летнего сына, сообщает «КП-Екатеринбург».
Родители ребенка рассказали правоохранителям, что 15 октября их друг напросился посидеть с мальчиком. После их встречи малыш рассказал, что мужчина трогал его за половой орган. Вскрылось все это через три дня после встречи.
Тогда бывшего полицейского не стали задерживать. Все же позднее дело было возбуждено. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Знакомые бывшего полицейского не могут поверить, что он мог бы так себя повести, сообщает издание.