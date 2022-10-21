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В домогательствах к 6-летнему ребенку заподозрили экс-полицейского Екатеринбурга

Вчера, 13:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело за насильственные действия. В совершении преступления подозревают 48-летнего бывшего полицейского.

С заявлением в полицию обратились его друзья. Они настаивали, что тот домогался их 6-летнего сына, сообщает «КП-Екатеринбург».

Родители ребенка рассказали правоохранителям, что 15 октября их друг напросился посидеть с мальчиком. После их встречи малыш рассказал, что мужчина трогал его за половой орган. Вскрылось все это через три дня после встречи.

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Тогда бывшего полицейского не стали задерживать. Все же позднее дело было возбуждено. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Знакомые бывшего полицейского не могут поверить, что он мог бы так себя повести, сообщает издание.

#Криминал#Новости УрФО#Уголовное дело#Ребенок#Домогательства#Елена Озерова
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