Под Нижним Тагилом капитально отремонтировали дорогу по улице Кленовой

Раньше вместо дорог здесь было лишь направление. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Ремонт производился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На кадрах видеоролика видно, что новая дорога имеет две полосы – по разным направлениям движения. Также там имеется отдельная полоса.
Напомним, ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию Ленинградского проспекта. В рамках проведенных работ там изменилась не только сама автомобильная дорога, но и идущие вдоль нее тротуары. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».