Под Нижним Тагилом капитально отремонтировали дорогу по улице Кленовой

Напомним, ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию Ленинградского проспекта. В рамках проведенных работ там изменилась не только сама автомобильная дорога, но и идущие вдоль нее тротуары. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».