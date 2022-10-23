TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Под Нижним Тагилом капитально отремонтировали дорогу по улице Кленовой

Сегодня, 13:06
Капитальный ремонт дороги провели рабочие по ул. Кленовой на Верхней Черемшанке. Также отремонтировали дорожное полотно, ведущее от ул. Кленовой до ул. Максима Горького.

Раньше вместо дорог здесь было лишь направление. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ремонт производился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На кадрах видеоролика видно, что новая дорога имеет две полосы – по разным направлениям движения. Также там имеется отдельная полоса.

В Нижнем Тагиле завершили капремонт двух участков дороги на Ленинградском проспекте
Узнать подробнее
Читайте также:
Приемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем ТагилеПод Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД

Напомним, ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию Ленинградского проспекта. В рамках проведенных работ там изменилась не только сама автомобильная дорога, но и идущие вдоль нее тротуары. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Дороги#Нацпроект#Благоустройство#Капитальный ремонт
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
21 октября, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
21 октября, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
21 октября, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
21 октября, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
21 октября, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16