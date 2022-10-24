Дом, баня и автомобиль сгорели за выходные в садах под Нижним Тагилом

ЧП случилось 22 октября. Информация о нем поступила спасателям примерно в 6.52. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Прибывшие спасатели установили, что хозяин жилища отапливал дом печью, а затем лег спать. Проснувшись, он увидел, что жилье горит. Пробуждение наступило от звука треска – горел второй этаж домика.
Выбежав на улицу, мужчина уже не смог попасть внутрь. Потому что пламя оперативно распространилось на все жилище. Также сгорел автомобиль. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Также 22 октября в 13.34 пожар произошел в садовом товариществе «Меркурий», расположенном вдоль Исинского тракта. Там горела баня.
Хозяева в день пожара находились на участке, топили баню. Предварительно установлено, что причина возгорания – неправильное устройство печи и дымохода.