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Дом, баня и автомобиль сгорели за выходные в садах под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом в районе железнодорожной станции Монзино в садах «УВЗ №10» загорелся садовый домик. В этот же день сгорела баня в садовом товариществе «Меркурий».

ЧП случилось 22 октября. Информация о нем поступила спасателям примерно в 6.52. Об этом сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Прибывшие спасатели установили, что хозяин жилища отапливал дом печью, а затем лег спать. Проснувшись, он увидел, что жилье горит. Пробуждение наступило от звука треска – горел второй этаж домика.

Выбежав на улицу, мужчина уже не смог попасть внутрь. Потому что пламя оперативно распространилось на все жилище. Также сгорел автомобиль. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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Также 22 октября в 13.34 пожар произошел в садовом товариществе «Меркурий», расположенном вдоль Исинского тракта. Там горела баня.

Хозяева в день пожара находились на участке, топили баню. Предварительно установлено, что причина возгорания – неправильное устройство печи и дымохода.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Садовые участки#Садовый домик#Печь#Спасатели
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