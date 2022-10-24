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Родителей школьницы обязали выплатить 50 тысяч рублей за избиение подруги

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Школьницу и ее родителей из села Новая Ляля обязали выплатить 50 тысяч рублей девочке, которую она избила после конфликта.

Известно, что в октябре прошлого года в школе между учениками произошла ссора, которая перешла в драку. В результате конфликта девочке нанесли травму головы и грудной клетки. Ребенок оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В возбуждении уголовного дела тогда было отказано, так как те, кто избил девочку, еще не достигли возраста совершеннолетия. Тогда прокурор в суде потребовал взыскать в пользу ребенка 50 тысяч рублей.

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Требование было удовлетворено. При этом судья указал, что средства должна выплатить непосредственная обидчица ребенка. В случае, если это не удастся – ее мать. Решение вступило в законную силу.

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