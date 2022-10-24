В Нижнем Тагиле мужчина забил до смерти собутыльницу в ходе бытовой ссоры

10 октября 2022 года, в доме по ул. Красноармейской правоохранители обнаружили тело 47-летней женщины. В судмедэспертизе сделали вывод, что смерть наступила от тупой травмы живота. По горячим следам был задержан местный житель, подозреваемый в совершении убийства Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.