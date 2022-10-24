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В Нижнем Тагиле мужчина забил до смерти собутыльницу в ходе бытовой ссоры

Вчера, 16:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина избил подругу после застолья. От полученных травм женщина скончалась. Подозреваемый задержан.

10 октября 2022 года, в доме по ул. Красноармейской правоохранители  обнаружили тело 47-летней женщины. В судмедэспертизе сделали вывод, что смерть наступила от тупой травмы живота. По горячим следам был задержан местный житель, подозреваемый в совершении убийства Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Подозреваемый не судим, нигде официально не работал. Первоначально задержанный заявил прибывшим на место полицейским, что женщина сама упала, отчего и скончалась, но после того, как была проведена экспертиза умершей и стал ясен характер травм, отпираться стало бесполезно. Гражданин признался, что совершил преступление, будучи пьяным, т.к. до этого они с женщиной совместно употребляли спиртное, - отметил Валерий Горелых.

Все собранные по факту убийства женщины материалы оперативники передали следователю СК. По уголовному делу идут следственные мероприятия.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области убийца двух человек избежал тюрьмы.

#Федор Быстров#Криминал#Убийство#Полиция#Пьяный#Нижний Тагил
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