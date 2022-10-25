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На кусающую соседей «мать-героиню» из Камышлова возбуждено уголовное дело

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI

На кусающую соседей «мать-героиню» из Свердловской области возбуждено уголовное дело

На многодетную мать, которая держит в страхе целый район Камышлова уже несколько лет, возбуждено уголовное дело, однако заседание суда по её делу было перенесено: женщина оказалась беременна седьмым ребёнком. Екатеринбурженка награждена медалью за «материнскую доблесть».

В 33-летнем возрасте женщина является не только многодетной матерью, но и фигуранткой множества административных дел. Жители, которых она держит в страхе, написали ряд заявлений в полицию. Дело в том, что Ирина кусает соседей, избивает чужих детей, оскорбляет ребят и портит имущество.

Благодаря случаю в отношении Ирины всё-таки завели уголовное дело: она избила двух женщин в момент, когда в силу вступило другое административное наказание. В результате материалы следствия были переданы суду, пишет Е1.

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На заседание обвиняемая не явилась по причине прохождения очередных медицинских процедур — она беременна в седьмой раз. Жертвы «матери-героини» настаивают на проведении психиатрической экспертизы для обвиняемой.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Камышлов#Драка#Суд#Укусы#Оскорбление
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