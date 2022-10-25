На кусающую соседей «мать-героиню» из Камышлова возбуждено уголовное дело

В 33-летнем возрасте женщина является не только многодетной матерью, но и фигуранткой множества административных дел. Жители, которых она держит в страхе, написали ряд заявлений в полицию. Дело в том, что Ирина кусает соседей, избивает чужих детей, оскорбляет ребят и портит имущество.