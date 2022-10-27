АО «Уралэлектромедь» победило в областном конкурсе по охране труда

Так, в 2021 году обучение и проверку знаний по охране труда прошли 2754 работника, по промышленной безопасности — 1003 работника. На предприятии налажена система контроля состояния условий и охраны труда, а также промышленной безопасности, с этой целью в течение года было проведено более 900 проверок.