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Порядок получения выплат объяснили семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Семьи мобилизованных из Нижнего Тагила получат единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью. Такую же сумму получит каждый ребенок участника специальной военной операции (СВО).
Списки получателей  формируются в администрации и передаются в управления социальной политики. Члены семей мобилизованных могут также обратиться с заявлением на  выплаты в управления социальной политики по месту жительства или месту пребывания заявителя, - говорится в сообщении управления социальной политики Нижнего Тагила.
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Выплату на семью мобилизованного назначают супруге (супругу) или родителю (усыновителю). Деньги также могут получить бабушка или дедушка военнослужащего, если других получателей нет. 

Единовременная выплата также назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, колледже или в вузе.

Средства будут выплачиваться через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты. Деньги поступают не позднее 26 числа месяца, следующего после принятие решения о назначении выплаты.

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Ранее сообщалось, что на выплаты семьям свердловских мобилизованных из бюджета Свердловской области в этом году выделят свыше 300 миллионов рублей.

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