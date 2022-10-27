В Тагиле отменят запрет на призыв в ВС РФ граждан с судимостью за тяжкие преступления

Закон парламентарии приняли в третьем чтении. Речь идет о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных рядом других статей УК РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Также в России к тяжким преступлениям относится, например, убийство или изнасилование, террористический акт, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, а также ряд других.
Также, согласно поправкам, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу.