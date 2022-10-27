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В Тагиле отменят запрет на призыв в ВС РФ граждан с судимостью за тяжкие преступления

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI

В России отменят запрет на призыв для граждан судимостью за тяжкие преступления

Граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, смогут призывать в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение было принято в Госдуме.

Закон парламентарии приняли в третьем чтении. Речь идет о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных рядом других статей УК РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в России к тяжким преступлениям относится, например, убийство или изнасилование, террористический акт, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, а также ряд других.

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Также, согласно поправкам, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу.

#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация#Призыв#Служба в армии#Тяжкое преступление#Депутаты
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