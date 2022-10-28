Не было даже запаха: семья чуть не погибла в пожаре в Каменске-Уральском

Внутри находились родители с двумя несовершеннолетними детьми. Они спали и не знали, что их жилье горит, сообщает Ура.ру.
Спасло всех членов семьи то, что мимо проезжали полицейские. Они разбудили спящих и вызвали пожарную бригаду. По словам самих пострадавших, во время сна они не чувствовали запаха гари. А после пробуждения увидели, что полыхает весь второй этаж.
Выведя всех из дома, полицейские посадили детей в патрульную машину. В результате воспламенения у дома выгорела вся крыша. Больше жить в данном доме нельзя.
Четырем членам семьи в администрации пообещали выделить временное жилье.