Не было даже запаха: семья чуть не погибла в пожаре в Каменске-Уральском

Спасло всех членов семьи то, что мимо проезжали полицейские. Они разбудили спящих и вызвали пожарную бригаду. По словам самих пострадавших, во время сна они не чувствовали запаха гари. А после пробуждения увидели, что полыхает весь второй этаж.