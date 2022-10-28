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Не было даже запаха: семья чуть не погибла в пожаре в Каменске-Уральском

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI

Полицейские спасли семью из пожара в Каменске-Уральском

Из загоревшегося частного дома в Каменске-Уральском сотрудники полиции вывели семью.

Внутри находились родители с двумя несовершеннолетними детьми. Они спали и не знали, что их жилье горит, сообщает Ура.ру.

Спасло всех членов семьи то, что мимо проезжали полицейские. Они разбудили спящих и вызвали пожарную бригаду. По словам самих пострадавших, во время сна они не чувствовали запаха гари. А после пробуждения увидели, что полыхает весь второй этаж.

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Выведя всех из дома, полицейские посадили детей в патрульную машину. В результате воспламенения у дома выгорела вся крыша. Больше жить в данном доме нельзя.

Четырем членам семьи в администрации пообещали выделить временное жилье.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Каменск-Уральский#Полиция#Эвакуация
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