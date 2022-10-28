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Соса-Соla ушла, а кола осталась. Есть ли в Тагиле альтернатива популярной газировки?

Сегодня, 10:54
Фото: TagilCity.ru
В этом году компании Соса-Соla и Pepsi покинули российский рынок, но для любителей колы появились новые альтернативы. Что сейчас предлагают магазины взамен популярной газировки с красными и синими этикетками? И можно ли еще найти оригинальные бренды в Нижнем Тагиле?

Для ответа на эти вопросы журналист TagilCity.ru изучил полки сетевых ретейлеров.

Соса-Соla из Казахстана и исчезновение Pepsi

В июне этого года компания Соса-Соla объявила о прекращении производства и продажи напитков на территории России. С этого времени газировка бренда стала постепенно исчезать с полок магазинов.

Однако последние остатки Соса-Соla в Нижнем Тагиле, произведенной в России, еще можно встретить на прилавках. Но только не классическую колу, а с добавлением ароматизаторов: ванили, апельсина или лайма. Например, все эти три вкуса журналист TagilCity.ru нашел на полке в холодильнике в одном из сетевых магазинов продуктов.

Соkа-Соla с различными вкусами еще можно найти в магазинахСоkа-Соla с различными вкусами еще можно найти в магазинах
Соkа-Соla с различными вкусами еще можно найти в магазинахСоkа-Соla с различными вкусами еще можно найти в магазинах
Соkа-Соla с различными вкусами еще можно найти в магазинах
Фото: TagilCity.ru

Нашел корреспондент и классическую Соса-Соla, но только казахского производства. В Россию ее поставляют по параллельному импорту. Судя по этикетке, производят напиток на заводе в Алматы.

Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту
Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту
Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту
Классическая Соkа-Соla поставляется в магазины только по параллельному импорту
Фото: TagilCity.ru

Еще один вариант насладится любимым напитком возможен, если заказать Соса-Соla через интернет-магазин. Ozon и Wildberries предлагают колу не только отечественного производства, но и из Великобритании, Беларуси и Казахстана. 

Вслед за компанией Соса-Соla свою деятельность в России свернул еще один популярный производитель колы — PepsiCo. Кстати, газировку этого бренда журналист не нашел нигде. По словам продавцов, последние остатки были распроданы еще в сентябре, а новых завозов не было даже по параллельному импорту.

Наша кола

С исчезновением американских брендов в магазинах начала появляться кола отечественного производства. Только в одной торговой точке журналист насчитал как минимум пять наименований популярной газировки. Что предлагают ретейлеры в Нижнем Тагиле взамен Соса-Соla и Pepsi:

  • CoolCola — производится компанией «Очаково»;
  • Кола от компании «Черноголовка»;
  • Original Cola — изготавливается в Екатеринбурге компанией «Уральские источники»;
  • Cola Classic Fresh — производитель ООО «Лидер» из Москвы или ООО «Восход» из Ленинградской области.
  • «Лайк Кола» — изготовитель ООО «Чистогорье» из Свердловской области.
Российские аналоги колыРоссийские аналоги колы
Российские аналоги колыРоссийские аналоги колы
Российские аналоги колыРоссийские аналоги колы
Российские аналоги колыРоссийские аналоги колы
Российские аналоги колыРоссийские аналоги колы
Российские аналоги колы
Фото: TagilCity.ru

Напомним, ранее журналист TagilCity.ru выяснял какими брендами теперь заполняют полки магазины электроники в Нижнем Тагиле после ухода из России известных производителей и есть ли у ретейлеров дефицит товара.

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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Магазин#Кока-кола#Производитель
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