В июне этого года компания Соса-Соla объявила о прекращении производства и продажи напитков на территории России. С этого времени газировка бренда стала постепенно исчезать с полок магазинов.
Однако последние остатки Соса-Соla в Нижнем Тагиле, произведенной в России, еще можно встретить на прилавках. Но только не классическую колу, а с добавлением ароматизаторов: ванили, апельсина или лайма. Например, все эти три вкуса журналист TagilCity.ru нашел на полке в холодильнике в одном из сетевых магазинов продуктов.
Нашел корреспондент и классическую Соса-Соla, но только казахского производства. В Россию ее поставляют по параллельному импорту. Судя по этикетке, производят напиток на заводе в Алматы.
Еще один вариант насладится любимым напитком возможен, если заказать Соса-Соla через интернет-магазин. Ozon и Wildberries предлагают колу не только отечественного производства, но и из Великобритании, Беларуси и Казахстана.
Вслед за компанией Соса-Соla свою деятельность в России свернул еще один популярный производитель колы — PepsiCo. Кстати, газировку этого бренда журналист не нашел нигде. По словам продавцов, последние остатки были распроданы еще в сентябре, а новых завозов не было даже по параллельному импорту.
С исчезновением американских брендов в магазинах начала появляться кола отечественного производства. Только в одной торговой точке журналист насчитал как минимум пять наименований популярной газировки. Что предлагают ретейлеры в Нижнем Тагиле взамен Соса-Соla и Pepsi:
Напомним, ранее журналист TagilCity.ru выяснял какими брендами теперь заполняют полки магазины электроники в Нижнем Тагиле после ухода из России известных производителей и есть ли у ретейлеров дефицит товара.