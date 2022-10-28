Однако последние остатки Соса-Соla в Нижнем Тагиле, произведенной в России, еще можно встретить на прилавках. Но только не классическую колу, а с добавлением ароматизаторов: ванили, апельсина или лайма. Например, все эти три вкуса журналист TagilCity.ru нашел на полке в холодильнике в одном из сетевых магазинов продуктов.