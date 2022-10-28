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В Нижнем Тагиле «Котельно-радиаторный завод» выставлен на продажу за 240 млн рублей

Сегодня, 03:20
Фото: фото обьявления о продаже завода в Нижнем Тагиле на Авито
Имущественный комплекс «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (НАО НТКРЗ) выставлен на продажу на платформе бесплатных объявлений. Завод можно купить за более чем 240 миллионов рублей.

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»- одно из крупнейших чугунолитейных предприятий России. Завод был единственным в России производителем чугунных радиаторов отопления и производителем чугунной тормозной колодки для локомотивов. Продажа завода осуществляется в рамках процедуры банкротства на торгах, говорится в описании лота.

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В состав имущественного комплекса входят три литейных цеха, компрессорная, корпус конверторов и механосборочный цех. В объявлении о продаже написано, что реальная цена завода составляет не менее 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что завод производителя питания для детей не был продан в Екатеринбурге. Продажей занимался департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга, который владеет всем пакетом акций ООО «Уралбиомед» (производитель питания для детей), не смог продать производство.

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