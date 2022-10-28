В Нижнем Тагиле «Котельно-радиаторный завод» выставлен на продажу за 240 млн рублей

Ранее сообщалось, что завод производителя питания для детей не был продан в Екатеринбурге. Продажей занимался департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга, который владеет всем пакетом акций ООО «Уралбиомед» (производитель питания для детей), не смог продать производство.