В Нижнем Тагиле «Котельно-радиаторный завод» выставлен на продажу за 240 млн рублей

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»- одно из крупнейших чугунолитейных предприятий России. Завод был единственным в России производителем чугунных радиаторов отопления и производителем чугунной тормозной колодки для локомотивов. Продажа завода осуществляется в рамках процедуры банкротства на торгах, говорится в описании лота.
В состав имущественного комплекса входят три литейных цеха, компрессорная, корпус конверторов и механосборочный цех. В объявлении о продаже написано, что реальная цена завода составляет не менее 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что завод производителя питания для детей не был продан в Екатеринбурге. Продажей занимался департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга, который владеет всем пакетом акций ООО «Уралбиомед» (производитель питания для детей), не смог продать производство.