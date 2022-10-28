Возраст всегда вносит свои коррективы в образ жизни, режим, систему питания. Кусочек шоколадного торта или пара пирожных, съеденных подростком, при условии нормального функционирования пищеварительной системы не окажут негативного влияния на организм, по сравнению с более старшим возрастом. В 60 лет это будет иметь уже более серьезные последствия для здоровья. Важно соблюдать меру, особенно в более зрелом возрасте, когда избыток сахара в рационе может спровоцировать серьезные заболевания.