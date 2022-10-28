Возраст всегда вносит свои коррективы в образ жизни, режим, систему питания. Кусочек шоколадного торта или пара пирожных, съеденных подростком, при условии нормального функционирования пищеварительной системы не окажут негативного влияния на организм, по сравнению с более старшим возрастом. В 60 лет это будет иметь уже более серьезные последствия для здоровья. Важно соблюдать меру, особенно в более зрелом возрасте, когда избыток сахара в рационе может спровоцировать серьезные заболевания.
Погрешности в питании детей и подростков приводят к тому, что сейчас многие болезни помолодели. А малоподвижный образ жизни и любовь к гаджетам легко приводят к набору веса и ожирению даже в детском возрасте, — сказала педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила Дарья Жукова.
У детей, особенно новорожденных, строение и функциональная активность в значительной мере отличается от взрослого организма и имеет ряд особенностей. Нежная, легко повреждающаяся слизистая оболочка, более низкая активность пищеварительных соков и ферментов — всё это нужно учитывать при составлении рациона питания.
Главное правило рациона любого ребенка, в том числе школьника, — сбалансированность. В меню ежедневно развивающего и растущего организма должны быть все макроэлементы, белки, жиры и углеводы в нужных пропорциях. Не менее важно соблюдать питьевой режим.
Поступление питьевой воды, причем в чистом виде, а не только в составе супов, чая, соков или других сладких напитков, в организм ребенка — необходимое условие для нормального развития и функционирования всех органов и систем, — сказала Дарья Жукова.
Ещё один важный аспект здорового питания — достаточное потребление белка. Белок — это строительный материал, в котором особенно нуждаются органы и ткани в период активного роста и развития. Также детям требуется адекватное, почеркнул врач, поступление жиров. Жиры входят в состав всех тканей организма, в том числе в белое серое вещество мозга. Это важнейшая структура клеточных мембран.
В идеале, рацион питания ребенка составляется в зависимости от наличия или отсутствия у него тех или иных заболеваний. Если ребенок здоров, достаточно кормить его сбалансировано, питание должно включать достаточное количество белка, жиров и углеводов, с учетом суточной калорийности рациона.
Детям необходимо питаться разнообразно, употреблять в пищу белковые продукты: яйца, рыбу, мясо и птицу. Добавлять в рацион больше зелени, овощей, фруктов и ягод. Употребляйте больше сезонных овощей и фруктов — они наиболее полезны, — поделилась врач.
Питание может напрямую повлиять на развитие ожирения. Метаболические нарушения у ребенка могут возникнуть как из-за переедания, так и из-за употребления вредной пищи. Жирной, жареной, копченой, избыточно соленой, а также сладких напитков, соусов, фастфуда. Негативно влияет на развитие организма употребление полуфабрикатов и продуктов с большим содержанием вредных трансжиров: колбас, сосисок, печенья, крекеров, чипсов, выпечки, вафель и прочих.
Нет смысла заставлять ребёнка есть то, что он не хочет — станьте примером для подражания своим детям. С детства прививайте ему культуру правильного питания. И тогда, рано или поздно, столкнувшись с фастфудом и «пищевым мусором», он скорее отдаст предпочтение здоровой еде, — говорит врач-педиатр.
Не менее важным в развитии многих заболеваний среди детей и подростков является ошибочная тактика родителей: использование определенных продуктов в качестве награды или наказания. Например, конфета за хорошее поведение или лакомства для поднятия настроения. Это может привести к тому, что ребенок начнет заедать стресс.
Основа продуктивного дня, хорошего настроения и отсутствия назойливых мыслей о еде — плотный первый приём пищи. Следите за тем, чтобы ребенок обязательно позавтракал не ушел в школу голодный, иначе ему очень сложно будет сосредоточиться на учебе.
Следите за тем, чтобы ребенок соблюдал режим питания, не пропускал приемы пищи. Обращайте внимание на размер детской порции. Важно, чтобы ребенок не переедал, систематическое переедание приведет к избыточному весу и различным заболеваниям, - поделилась Дарья Жукова.
Помимо рациона питания, ребенок школьного возраста обязательно должен соблюдать режим дня, подчеркнула врач-педиатр Детской городской больницы Дарья Жукова.