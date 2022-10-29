Нижний Тагил засыпало снегом

Ночью 29 октября в Нижнем Тагиле выпал снег. Подписчики TagilCity.ru из разных районов города прислали в редакцию зимние фотографии.
На Вые снег выпал, всё усыпано. На градуснике показывает -5, — пояснила тагильчанка.
Первый снег по прогнозам синоптиков Гисметео должен был выпасть в городе 31 октября, однако осадки настигли Нижний Тагил уже в выходные.
Тагилстрой весь в снегу, он даже не тает, так как на улице даже днем минусовые температуры, — рассказала жительница Тагилстроевского района.
В выходные дни метеорологи обещают в Нижнем Тагиле пасмурную погоду без осадков с умеренным ветром.