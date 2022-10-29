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Нижний Тагил засыпало снегом

Сегодня, 07:07
Фото: TagilCity.ru
Обильный снег выпал в Нижнем Тагиле в субботу, 29 октября. Зимние осадки засыпали разные районы города.

Ночью 29 октября в Нижнем Тагиле выпал снег. Подписчики TagilCity.ru из разных районов города прислали в редакцию зимние фотографии.

На Вые снег выпал, всё усыпано. На градуснике показывает -5, — пояснила тагильчанка.
Фото: TagilCity.ru

Первый снег по прогнозам синоптиков Гисметео должен был выпасть в городе 31 октября, однако осадки настигли Нижний Тагил уже в выходные.

Тагилстрой весь в снегу, он даже не тает, так как на улице даже днем минусовые температуры, — рассказала жительница Тагилстроевского района.
Фото: TagilCity.ru

В выходные дни метеорологи обещают в Нижнем Тагиле пасмурную погоду без осадков с умеренным ветром.

Заморозки до -5 градусов и снег ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе
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#Евгения Сафина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Снег#Осадки#Прогноз
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