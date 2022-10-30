Известны подробности задержания зампрокурора Екатеринбурга

Деньги задержанный получил через почтомат, рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». Правоохранитель был взят под стражу сотрудниками ФСБ больше месяца назад — 26 сентября. Спустя два дня мужчина был арестован на срок до конца нынешнего года.
Деньги оставили в ящике для того, чтобы Загайнов помог избежать уголовной ответственности обвиняемому в коррупции человеку.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за «получение взятки в особо крупном размере». Наказанием служит до 15 лет тюрьмы, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.