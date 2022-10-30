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Известны подробности задержания зампрокурора Екатеринбурга

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
Стало известно, что заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов получил 2,5 миллиона рублей взятки за обещание покровительства подозреваемого коррупционера.

Деньги задержанный получил через почтомат, рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». Правоохранитель был взят под стражу сотрудниками ФСБ больше месяца назад — 26 сентября. Спустя два дня мужчина был арестован на срок до конца нынешнего года.

Деньги оставили в ящике для того, чтобы Загайнов помог избежать уголовной ответственности обвиняемому в коррупции человеку.

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Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении взятки
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Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за «получение взятки в особо крупном размере». Наказанием служит до 15 лет тюрьмы, а также штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.

#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Взятка#Задержание#ФСБ#Деньги
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