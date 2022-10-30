Тагильчанин в гараже вырастил 5 горшков конопли и прятал украденные мотоциклы

Уже установлено, что транспортные средства были похищены у владельцев в июле и сентябре 2022 года. А в начале октября от действий подозреваемого пострадали владельцы торговых точек на Вагонке, торгующих алкоголем и табаком, и пункт выдачи товаров, купленных в интернете.