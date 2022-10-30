Тагильчанин в гараже вырастил 5 горшков конопли и прятал украденные мотоциклы

Неоднократно судимый 28-летний тагильчанин попал в поле зрения сотрудников уголовного розыска и отдела по контролю за наркотиками. Полицейские провели обыск в гараже, который арендовал подозреваемый. В помещении оперативники обнаружили два мотоцикла, много пакетов с табаком и курительными смесями и бутылки с алкоголем.
Помимо этого, в овощной яме нарушитель оборудовал помещение, в котором выращивал коноплю. Полицейские изъяли пять горшков с кустами общей массой более 300 грамм.
Уже установлено, что транспортные средства были похищены у владельцев в июле и сентябре 2022 года. А в начале октября от действий подозреваемого пострадали владельцы торговых точек на Вагонке, торгующих алкоголем и табаком, и пункт выдачи товаров, купленных в интернете.
Сейчас тагильчанин является фигурантом расследования четырех уголовных дел по кражам и незаконному хранению наркотиков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».