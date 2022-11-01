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Осенний призыв начался в Свердловской области

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI

В Свердловской области начался осенний призыв

Осенний призыв начался в Свердловской области с сегодняшнего дня, 1 ноября. В его рамках из Центрального военного округа, куда входит Средний Урал, призовут 54 тысячи человек.

Такое число на три тысячи человек меньше, чем годом ранее. Продлятся призывные мероприятия до конца года. Первые отправки запланированы на 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Известно, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте, во всех видах и родах войск и силовых ведомствах. В пресс-службе отметили, что призывники не будут участвовать в спецоперации на территории Украины.

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Особый акцент будет сделан на отправке специалистов, у которых есть водительские права, а также ряд востребованных технических специальностей. К месту службы мужчин отправят самолетами, автобусами, автомобилями и поездами.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Призыв#Армия#Осенний призыв#Призывники
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