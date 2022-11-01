Осенний призыв начался в Свердловской области

Такое число на три тысячи человек меньше, чем годом ранее. Продлятся призывные мероприятия до конца года. Первые отправки запланированы на 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Известно, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте, во всех видах и родах войск и силовых ведомствах. В пресс-службе отметили, что призывники не будут участвовать в спецоперации на территории Украины.
Особый акцент будет сделан на отправке специалистов, у которых есть водительские права, а также ряд востребованных технических специальностей. К месту службы мужчин отправят самолетами, автобусами, автомобилями и поездами.