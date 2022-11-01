Осенний призыв начался в Свердловской области

Известно, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте, во всех видах и родах войск и силовых ведомствах. В пресс-службе отметили, что призывники не будут участвовать в спецоперации на территории Украины.