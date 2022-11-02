Двое безработных в Первоуральске похитили наркомана и потребовали 50 тысяч рублей

Как установили правоохранители, потерпевший оказался наркоманом. 31 июля 2022 года, обнаружив закладку, его остановили злоумышленники и отвезли в квартиру на ул. Чусовая в Первоуральске. Об этом сообщили в управлении СК по Свердловской области.