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Двое безработных в Первоуральске похитили наркомана и потребовали 50 тысяч рублей

Сегодня, 16:14
Фото: 1MI

В Первоуральске за похищение человека задержаны двое мужчин

Двое безработных в Первоуральске похитили человека, избили его и потребовали выкуп. После освобождения потерпевший обратился в полицию. Похитители задержаны.

Как установили правоохранители, потерпевший оказался наркоманом. 31 июля 2022 года, обнаружив закладку, его остановили злоумышленники и отвезли в квартиру на ул. Чусовая в Первоуральске. Об этом сообщили в управлении СК по Свердловской области.

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Избив мужчину, похитители потребовали выкуп 50 тысяч рублей. После получения денег, пострадавшего отпустили, и он обратился с заявлением в полицию.

Наркозависимый мужчина недалеко от кинотеатра «Восход» подобрал так называемую «закладку» в надежде, что сейчас «подлечится». Однако счастью не суждено было сбыться. В этот момент к нему подошли два гражданина, которые посадили его в машину и увезли, а по дороге стали вымогать деньги, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Похитителей задержали сотрудники полиции. Один из них – местный житель. Второй – гражданин ранее судимый за грабёж и кражу, на Урал приехал под предлогом учёбы, добавили в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме суд рассматривает дело о похищении и убийстве отца сыном.

#Федор Быстров#Криминал#Первоуральск#Похищение человека#Наркоман#Деньги
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