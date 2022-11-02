Двое безработных в Первоуральске похитили наркомана и потребовали 50 тысяч рублей

Как установили правоохранители, потерпевший оказался наркоманом. 31 июля 2022 года, обнаружив закладку, его остановили злоумышленники и отвезли в квартиру на ул. Чусовая в Первоуральске. Об этом сообщили в управлении СК по Свердловской области.
Избив мужчину, похитители потребовали выкуп 50 тысяч рублей. После получения денег, пострадавшего отпустили, и он обратился с заявлением в полицию.
Наркозависимый мужчина недалеко от кинотеатра «Восход» подобрал так называемую «закладку» в надежде, что сейчас «подлечится». Однако счастью не суждено было сбыться. В этот момент к нему подошли два гражданина, которые посадили его в машину и увезли, а по дороге стали вымогать деньги, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Похитителей задержали сотрудники полиции. Один из них – местный житель. Второй – гражданин ранее судимый за грабёж и кражу, на Урал приехал под предлогом учёбы, добавили в полиции.