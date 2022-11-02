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На линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой откажутся от «налички»

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI

В трамваях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой не будет кондукторов

С 1 ноября в трамваях, перевозящих пассажиров между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, перестанут принимать наличные средства. Оплата производится по терминалам безналичного расчета. Будут принимать карты «Мир», Visa, Mastercard, ЕСК и Екарту.

Аналогом наличных денег станет покупка Екарты. Места приобретения компания «Верхнепышминский трамвай» предлагает узнать на официальном портале.

Единая социальная карта тоже подойдет для оплаты проезда. Её оформление бесплатно для всех жителей Свердловской области, которые достигли 14-летнего возраста (не достигшим совершеннолетия необходимо письменное разрешение родителей или опекунов).

Оформить ЕСК можно в банках партнерских сетей, многофункциональных центрах, точках выдачи карт, относящихся к нефинансовым. Получение доступно при предъявлении идентифицирующего личность документа и СНИЛСа.

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Контролировать количество пассажиров в трамваях будут электронные контролеры. Роботы подсчитают, какое количество человек зашло в общественный транспорт и сколько из них оплатило проезд. Во время адаптации пассажиров к нововведению кондукторы будут наставлять безбилетников словесно, после — введут систему штрафов.

#Анна Варнакина#Транспорт#Екатеринбург#Верхняя Пышма#Трамвай#Оплата#Банковская карта
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