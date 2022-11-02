На линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой откажутся от «налички»

Контролировать количество пассажиров в трамваях будут электронные контролеры. Роботы подсчитают, какое количество человек зашло в общественный транспорт и сколько из них оплатило проезд. Во время адаптации пассажиров к нововведению кондукторы будут наставлять безбилетников словесно, после — введут систему штрафов.