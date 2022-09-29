Жители Тагила получат скидку 10 рублей при оплате трамвая

Скидки будут действовать в срок до 31 декабря. Скидка составляет 10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Акция будет действовать только при условии оплаты Mir Pay или Samsung Pay, установленных на смартфоне с функцией бесконтактной оплаты NFC. Также предложение распространяется на пользователей единых социальных карт «Уралочка».
Скидка предоставляется при оплате как по полному тарифу. Вместо 22 рублей с карты будет списано 12 рублей. А у пенсионеров вместо 14 - 4.
По одной карте или мобильному смартфону за одну поездку можно приобретать до 4 билетов по полному тарифу, льготному тарифу и тарифу для провоза багажа в любой комбинации.
При этом в мэрии отметили, что акция «Проезд со скидкой 10 ₽» не сочетается с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы.
В случае пересадки в течение любого времени плата за проезд со скидкой списывается со счёта вновь. Лимит бесплатного времени для пересадок при оплате проезда пользователями карты «Мир» с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay и пользователями «Уралочки» при любом способе оплаты на период действия акции не предоставляется, - добавили в администрации.