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Жители Тагила получат скидку 10 рублей при оплате трамвая

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
С 1 октября жители Нижнего Тагила получат возможность оплаты трамвая со скидкой при условии пользования в данном транспорте картой «Мир».

Скидки будут действовать в срок до 31 декабря. Скидка составляет 10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция будет действовать только при условии оплаты Mir Pay или Samsung Pay, установленных на смартфоне с функцией бесконтактной оплаты NFC. Также предложение распространяется на пользователей единых социальных карт «Уралочка».

Скидка предоставляется при оплате как по полному тарифу. Вместо 22 рублей с карты будет списано 12 рублей. А у пенсионеров вместо 14 - 4.

По одной карте или мобильному смартфону за одну поездку можно приобретать до 4 билетов по полному тарифу, льготному тарифу и тарифу для провоза багажа в любой комбинации.

При этом в мэрии отметили, что акция «Проезд со скидкой 10 ₽» не сочетается с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы.

В случае пересадки в течение любого времени плата за проезд со скидкой списывается со счёта вновь. Лимит бесплатного времени для пересадок при оплате проезда пользователями карты «Мир» с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay и пользователями «Уралочки» при любом способе оплаты на период действия акции не предоставляется, - добавили в администрации.
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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Трамвай#Проезд#Скидка#Мир
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