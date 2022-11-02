Систему электронного оборота документов модернизирует администрация Нижнего Тагила

Технологические работы по развитию системы нужно провести, чтобы перейти на российское и свободное программное обеспечение, а также расширить возможности работы в современных браузерах. В 2022 году СЭД пользовались 1 150 сотрудников администрации города, с ее помощью было зарегистрировано и утверждено 80 тысяч документов.