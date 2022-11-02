Систему электронного оборота документов модернизирует администрация Нижнего Тагила

Подрядчик должен оказать услуги по развитию функциональных возможностей Системы электронного документооборота (СЭД) администрации города. При этом организации необходимо обладать правами на модификацию уже установленного прикладного программного обеспечения (FlowPoint).
Основные целями СЭД являются повышение эффективности документационного обеспечения и повышение эффективности процессов внутри администрации.
Технологические работы по развитию системы нужно провести, чтобы перейти на российское и свободное программное обеспечение, а также расширить возможности работы в современных браузерах. В 2022 году СЭД пользовались 1 150 сотрудников администрации города, с ее помощью было зарегистрировано и утверждено 80 тысяч документов.
График исполнения контракта разбит на пять этапов общей длительностью 510 рабочих дней. Сначала подрядчик должен обследовать существующие массивы данных и заняться подготовкой документов. Затем следует разработать различные процессы и модули, а по окончании работ предоставить заказчику акт приемки новой системы в опытную эксплуатацию.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 ноября 2022 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.