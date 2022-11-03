TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Причины задержки выплат мобилизованным свердловчанам назвал депутат ГД

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI

Мобилизованным из Свердловской области объяснили задержки выплат от МО РФ

На острый вопрос, почему так долго поступают деньги мобилизованным из Свердловской области в зону спецоперации, дал ответ депутат ГД Максим Иванов.

По словам парламентария, он сначала удивлялся нерасторопности военных, ведь Минфин в бюджете уже зарезервировал средства для выплаты денежного довольствия мобилизованным.

Мобилизованные из Свердловской области будут получать более 195 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее
Госдума соответствующие решения тоже приняла. Стал выяснять, где зависли деньги. Вот что оказалось: все выплаты проходят через централизованную систему ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта», - пишет Максим Иванов в своем телеграм-канале.

На оперативность финансовых транзакций накладывается также задержка передачи данных из войсковых частей в систему. Есть проблемы с доступом к широкополосному интернету.

Депутат обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать указание решить проблему.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека80 млн рублей выплатили семьям мобилизованных в Свердловской областиПорядок получения выплат объяснили семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что 1 ноября министр социальной политики правительства Свердловской области Андрей Злоказов сообщил, что единовременные выплаты поступили на карточки четырем тысячам человек.

#Общество#Федор Быстров#Частичная мобилизация в России#Военные#Мобилизация#Деньги
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Сегодня, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Сегодня, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20