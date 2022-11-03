Причины задержки выплат мобилизованным свердловчанам назвал депутат ГД

По словам парламентария, он сначала удивлялся нерасторопности военных, ведь Минфин в бюджете уже зарезервировал средства для выплаты денежного довольствия мобилизованным.
Госдума соответствующие решения тоже приняла. Стал выяснять, где зависли деньги. Вот что оказалось: все выплаты проходят через централизованную систему ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта», - пишет Максим Иванов в своем телеграм-канале.
На оперативность финансовых транзакций накладывается также задержка передачи данных из войсковых частей в систему. Есть проблемы с доступом к широкополосному интернету.
Депутат обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать указание решить проблему.
Ранее сообщалось, что 1 ноября министр социальной политики правительства Свердловской области Андрей Злоказов сообщил, что единовременные выплаты поступили на карточки четырем тысячам человек.